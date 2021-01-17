6 yıl oldu! Galatasaray, Dolmabahçe’den galibiyetsiz dönüyor

Galatasaray, Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş’a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Vodafone Park’ta yapılan derbi maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona ererken, sarı-kırmızılı takım, büyük bölümünü 10 kişiyle oynadığı ikinci yarıda rakibinin Josef de Souza ve Georges-Kevin Nkoudou ile bulduğu gollere engel olamadı ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla ligde 33 puanda kalan Galatasaray, puanını 38’e çıkartarak zirvede yer alan Beşiktaş’ın 5 puan gerisine düştü.

Beşiktaş deplasmanında galibiyete hasret

Galatasaray, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 6 derbide galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısındaki son deplasman galibiyetini 2014-2015 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 2-0’lık skorla aldı. Galatasaray, daha sonra biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 5’i de Vodafone Park olmak üzere Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 2016 yılında hizmete giren Vodafone Park’ta rakibi ile oynadığı ilk maçı berabere bitirirken, sonraki 4 maçı kaybetti. Galatasaray, Vodafone Park’taki son 4 maçını gol atamadan yitirdi.

2015-16 Beşiktaş 2-1 Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

2016-17 Beşiktaş 2-2 Galatasaray (Vodafone Park)

2017-18 Beşiktaş 3-0 Galatasaray (Vodafone Park)

2018-19 Beşiktaş 1-0 Galatasaray (Vodafone Park)

2019-20 Beşiktaş 1-0 Galatasaray (Vodafone Park)

2020-21 Beşiktaş 2-0 Galatasaray (Vodafone Park)