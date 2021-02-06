Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı covid-19 sitesinde açıklandı. Bugünkü hasta sayısının 618 olduğunu belirtilirken, 108 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 30.486.691 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 26.685 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 7.897 olarak açıklandı



