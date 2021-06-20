Startını Edirne Valisi Ekrem Canalp’in verdiği, 20 ülkeden 1045 sporcunun katılımıyla Selimiye Meydanı’ndan başlayan, 10 ve 21 kilometrelik parkurların tamamlanmasıyla sonuçlanan maratonun ardından dereceye girenler için Mimar Sinan Spor Salonu’nda ödül töreni düzenlendi.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, törende yaptığı konuşmada, katılımcıların uzun bir parkuru başarıyla tamamladığını söyledi.

Sporcuları tebrik eden Uysal, "Günümüzde bakıyoruz 20’li yaşlarda insanlar şeker, tansiyon, kalp gibi türlü hastalıklarla boğuşuyor. Biz çocuklarımızı küçük yaşlarda hastanelere mahkum ediyoruz. Bunu salgın döneminde daha da iyi gördük. Bağışıklığın ve direncin, sporun ne kadar önemli olduğunu hep birlikte yaşadık. Ben de elimden geldiğince spor yapmaya çalışıyorum. Hepiniz çok önemli değerleri temsil ediyorsunuz, hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ ise zorlu bir organizasyonu tüm kurumların desteğiyle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan ve sporcular da katıldı.

Organizasyonda 21 kilometre erkekler genel klasmanda Mestan Turhan birinci, Bekirhan Kabadayı ikinci, Özgür Işık ise üçüncü oldu. Kadınlar genel klasmanda ise Dilek Atak birinci, Derya Kaya ikinci, Zeynep Burcu Akbaba ise üçüncü sırada yarışmayı tamamladı.

10 kilometre erkekler genel klasmanda Muhammet Edip Karabacak birinci, Ercan Savaşan ikinci, Ercan Kitapçıoğlu ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar genel klasmanda ise Reyhan Demirel birinciliği, Gönül Çataltepe ikinciliği, Firdevs Mehmetoğlu ise üçüncülüğü elde etti.

Kategorilerinde birinci olanlara 1000, ikincilere 750 ve üçüncülere de 500 lira hediye çeki ve lavanta demeti hediye edildi.

AA