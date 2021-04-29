6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 'sıfır temas' sloganıyla koşulacak

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu’nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında "sıfır temas" sloganıyla koşulacağını söyledi. Akdağ, Selimiye Meydanı’nda düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl yapılması planlanan maratonun Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiğini anımsatarak, maratonun 23 Mayıs Pazar günü yerli ve yabancı atletlerin katılımıyla yapılacağını ifade etti. Akdağ, maraton için hazırlıklarda sona gelindiğini dile getirdi.

Salgın tedbirleri kapsamında teması en aza indirgeyeceklerini anlatan Akdağ, "Çevre ve sıfır atık temasıyla bin atletle maratonu gerçekleştireceğiz. Şehrimiz için çok önemli bir organizasyon yapıyoruz. Bu maratonla şehrimizin ekonomisine ve spor alanındaki yapısına katkı sunuyoruz. En önemli olan şey organizasyonun pandemi kuralları çerçevesinde yapılması." şeklinde konuştu.

Maratonun ölçüm koordinatörü Kerim Fevzi Karaoğul da yarışta dalgalı start verileceğini ve gerekli tüm salgın önlemlerinin alınacağını belirtti.

Sporcu sağlığının ön planda tutulacağına dikkat çeken Karaoğul, kurallardan ödün vermeden organizasyonu gerçekleştireceklerini kaydetti. (AA)