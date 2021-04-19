6 numaralı seribaşı Anastasia Pavlyuchenkova, ilk turda elendi

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takviminde yer alan ve Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen toprak kort turnuvasına ilk tur maçlarıyla devam edildi. Tek kadınlarda klasmanın 76. sırasındaki Rus Anastasia Potapova, vatandaşı Anastasia Pavlyuchenkova’yı eleyerek günün sürprizine imza attı.

Potapova, 6 numaralı seribaşı Pavlyuchenkova karşısında 2 saat 41 dakika süren mücadeleyi 7-6, 6-4’lük setlerle 2-0 kazandı ve ikinci tura kaldı.

Çinli Qiang Wang ise 8 numaralı seribaşı olarak katıldığı turnuvanın ilk turunda klasmanın 182. basamağındaki Rus Anastasia Gasanova ile karşılaştı. Çinli raket, 2 saat 14 dakika sonunda 4-6, 6-1 ve 6-2’lik setlerle 2-1 galip gelerek adını üst tura yazdırdı. (AA)