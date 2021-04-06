Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2003 olduğunu belirtilirken, 211 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 40.083.142 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 32.667 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 49.584 olarak açıklandı



