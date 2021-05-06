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  • 6 Mayıs koronavirüs tablosu... Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları

6 Mayıs koronavirüs tablosu... Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları

Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 2401 coronavirüs hastası tespit edildiği, 304 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 42.187 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 22.388 olarak açıklandı

06 Mayıs 2021, Perşembe 19:53 Son Güncelleme:
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6 Mayıs koronavirüs tablosu... Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları

Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2401 olduğunu belirtilirken, 304 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 48.712.606 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 42.187 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 22.388 olarak açıklandı.


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