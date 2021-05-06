Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2401 olduğunu belirtilirken, 304 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 48.712.606 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 42.187 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 22.388 olarak açıklandı.



