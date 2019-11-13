6 maçın 4’ü iç sahada

Ahmet Çalık: Kırılma maçı

Gaziantep deplasmanında kazanılan 3 puanda, savunmadaki performansıyla önemli rol oynayan Ahmet Çalık, “Hocamızın dediği gibi bir kırılma maçıydı. İnşallah bu şekilde yukarıya doğru gideriz” diye konuştu.

Andone: Çok üzgünüm

Sakatlık sonrası ilk kez konuşan Andone, “Şu anda bulunduğum durum için gerçekten çok üzgünüm. Bu harika takım için sahada her şeyimi vermeye odaklandım. Fakat bazen böyle şeyler oluyor. En hızlı sürede formuma kavuşmak için elimden geleni yapacağım” dedi.