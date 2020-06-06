6 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Piyango çekiliş sonuçları
Milli Piyango tarafından yeni olarak piyasaya sürülen Süper Piyango oyununa ilgi büyük. Çeyrek, yarım ve tam bilet ayrımı yapılmayan yeni piyango oyununda biletler 3 TL’den satılıyor. Kısa sürede vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Süper Piyango'da 6 Haziran çekiliş sonuçları açıklandı. Türkiye’nin yasal şans oyunları sitesi www.misli.com ‘dan 3 TL’ye bilet alarak katılabileceğiniz Süper Piyango’da devir yapılmıyor. Süper Piyango sonuçları ve Süper Piyango'ya dair her şey haberimizde.
Son dakika haberi... Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe konularak günlük olarak belirli sayıda oluşturulan biletlerle çekilişine dahil olunabilen MPİ Süper Piyango’da 6 Haziran Pazartesi çekiliş sonuçları açıklandı. Her akşam düzenlenen çekilişle büyük ödül sahibini buluyor. MPİ'den yapılan son duyuruda ise büyük ödül miktarının değiştiği ve her gün 1 kişiye 500 bin TL, her gün 50 kişiye bin TL ve 3 amorti ödülü dağıtılacağı açıklandı. Biletler sanal bayilerden alınabiliyor.
6 HAZİRAN SÜPER PİYANGO SONUÇLARI
500000 TL ikramiye kazanan numaralar
079025 182535 250159 322769 470968
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
006647 009756 020264 028733 029247 030345
036765 065860 067085 075659 089192 094002
095629 131189 137552 147651 166152 187222
191267 216991 220357 234254 237795 250466
254121 273176 283711 290935 292019 308776
310539 327598 330930 336066 347777 350967
354875 356654 362173 413403 431984 432286
432702 434865 440272 457094 462193 468577
492347 497313
495388 498998
Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar
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SÜPER PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
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İşte Süper Piyango’nun detayları;
- Her gün 1 kişi 500 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak
- 50 kişi bin TL teselli kazanırken, 3 TL’lik amortiler de olacak
- Günün kazananları her gece saat 22:15’te yapılacak olan çekililşe belirlenecek
- Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak
- Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak
- Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak
- Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek
- Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak
Süper Piyango nedir, nasıl oynanır?
Süper Piyango nedir sorusunun yanıtı; Milli Piyango İdaresi tarafından hergün çekilişi yapılan ve hergün bir kişiye 1 milyon TL ikramiye veren, ikinci ikramiye 100 bin TL olan ve 1 amorti kazandıran şans oyununa denir.
Süper Piyango nasıl oynanır sorusunun yanıtı ise; Milli Piyango İdaresi sanal bayi üzerinden bilet alınabiliyor. Bilet bedeli 3 TL olarak belirlenmiştir.