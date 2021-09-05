Türkiye’nin ilk ve tek kadın yelken kupası özelliğine sahip organizasyon, Fenerbahçe -Caddebostan ve Adalar parkurunda gerçekleştirildi. Bu yıl 18 takımdan 124 sporcunun katıldığı ve 3 şamandıra yarışından oluşan kupada, en iyi düzeltilmiş zaman klasmanında Eker Kadın Yelken Takımı birinci, Pfizer Takımı ikinci ve Burgan Bank Takımı ise üçüncü oldu.

IRC 1 sınıfında MSI Sailing Takımı, IRC 2 sınıfında Eker Kadın Yelken Takımı, IRC 3 sınıfında Pfizer Takımı, IRC 4 sınıfında ise Deniz Harp Okulu Takımı, gezgin sınıfında da İstanbul Yelken Kulübü Takımı birincilik elde etti.

Üniversite kategorisinde ise birincilik kupasının sahibi Doğuş Üniversitesi Yelken Takımı oldu. Mersin Rota Yelken Kulübü ve bahriyeli kadınlardan oluşan Deniz Harp Okulu Takımı’na da özel ödül verildi.

Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nın organizasyon komitesi üyesi Arzu Çekirge Paksoy, yaptığı açıklamada, 6 yıldır gerçekleştirdikleri kupanın her geçen yıl daha fazla ilgi görmesinden ve daha çok kadına ulaşmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ülkemizde kadınların yelken sporuna ilgisini artırmayı hedeflerken, kadın duyarlılığını yansıtan sosyal sorumluluk yaklaşımımız ile her yıl belirlenen STK’lara destek oluyoruz. Bu kapsamda, bu sene gelirimizin bir kısmını SosyalBen Vakfına bağışlayacağız. ’İyiliğe yelken açıyoruz’ sloganıyla çıktığımız bu yolda iyiliği yaymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kupanın organizasyon komitesi üyelerinden Diana Misim ise yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen organizasyonu coşkusundan hiçbir şey kaybetmeden hayata geçirebildikleri için çok sevinçli olduğunu kaydederek, "Kadınlara yelken sporunu sevdirebilmek amacıyla çıktığımız bu yolda, sayısız kadının hayatına dokunduk. Kupamız ile bugüne kadar 40’ı aşkın farklı kadın takımında 500’den fazla kadın yelkenciyi yelken sporuyla buluşturarak, katılımcılarımızın heyecan dolu bir deneyim yaşamalarını sağladık. Ayrıca bu sene üniversite yelken takımlarına yönelik bir kategori daha oluşturmaktan ve geleceğimiz genç kızlarımızı bu alanda teşvik ederek desteklemekten mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA