6. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası yarın başlıyor

Türkiye’de kadınlara yönelik ilk yelken yarışı olma özelliğini taşıyan 'Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası', her geçen sene daha fazla kadına ulaşmaya devam ediyor. Türkiye Yelken Federasyonu’nun himayesinde, İstanbul Yelken Kulübü’nün işbirliği ile yarın İstanbul Caddebostan-Adalar parkurunda gerçekleştirilecek olan 6. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nın kayıtları başladı. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl 3 günden 1 güne indirilen yarış, bu sene de tek günde yapılacak.