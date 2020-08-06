11 Mart’ta resmen açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bakan Koca Türkiye'de son 24 saatte 1153 coronavirüs vakası tespit edildiğini, 14 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 237.265'e yükseldi, can kaybı ise 5.798 oldu.



