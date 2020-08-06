6 Ağustos Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte 1153 coronavirüs vakası tespit edildiğini, 14 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 237.265'e yükseldi, can kaybı ise 5.798 oldu.
11 Mart’ta resmen açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bakan Koca Türkiye'de son 24 saatte 1153 coronavirüs vakası tespit edildiğini, 14 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 237.265'e yükseldi, can kaybı ise 5.798 oldu.