6-7-8 Temmuz Fanatik İddaa tahminleri

İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan yarı final maçları ile devam ederken dev karşılaşmalar, cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun yorumlarına mutlaka göz atın.

Ilves II-Honka Aka.​ | Gol Var - ​1.33

Ilves II, Kakkonen Grup B Ligi’nin son sırasında yer alıyor. Ligin ilk 5 maçında yalnızca 2 puan toplamayı başardılar. Honka Akademia ise lige 2 galibiyetle başlasa da son 3 maçında kazanamadı. İki zayıf savunmaya sahip takımın maçında KG VAR!

Cluj-Banja Luka | ​Ev 1.5 üstü​ - 1.38

Şampiyonlar Ligi 1. Eleme turunda Cluj ve Banja Luka kozlarını paylaşacak. Artık deplasman golü kuralı kalktığı için gol anlamında daha keyifli maçlar izleriz. Cluj rakibine oranda daha yüksek profil. En az 2 gol bulurlar.

Liverpool M.-Montevideo​ | Gol Var​ - 1.47

Liverpool ligde zirve mücadelesi içerisinde. Liderden 4 puan uzakta 4. sırada yer alıyorlar. Montevideo ise son maçında Cerri’yi 1-0 ile mağlup ederek 7. sıraya yükseldi. Bu maçta iki golcü ekibin de karşılıklı goller bulmasını bekliyorum.

Maghrib-Mouloudia​ | Alt - ​1.33

Maghrib açısından son 2 maçta gelen 6 puan altın değerindeydi. Ligin alt sıralarından kurtulmak adına Maghrib için çok kritik müsabakada savunmalar öne çıkar.

İtalya-İspanya​ | ÇŞ 1-0​ - 1.27

İtalya turnuvanın başından bu yana bütün maçlarını kazanmayı başardı. Oynadığı tüm maçlarda da oyunuyla etkileyici bir İtalya izledik. İspanya karşısında çok zevkli bir maç izleriz. İtalyanlar 90 dakika sonunda kaybetmezler.

HassaniaA.-Raja​ | 2 - ​1.83

Hassania 7 maçtır kazanamadı ve son maçında deplasmanda Oued Zem’i 1-0 ile geçmeyi başardı. Raja Casabianca ise lig ikincisi. İki takım arasında kalite farkı çok bariz. Deplasman ekibi kazanır.

Bodo Glimt-Legia​ | Üst​ - 1.77

Şampiyonlar Ligi 1. Eleme turunda favorisi olmayan bir eşleşme olarak dikkat çekiyor. İç saha avantajıyla bu maçta Bodo benim favorim olsa da taraf bahsi riskli. Gol bahisleri değerli. 2.5 üst seçimim.

S.Bratislava-Shamrock | ​Gol Var​ - 1.65

S.Bratislava, ön eleme maçında Shamrock’u ağırlayacak. İki takım arasında kalite farkı olsa da Shamrock mücadeleden pek kaçmayan bir ekip. KG Var ideal.

İngiltere-Danimarka​ | 1.5 üstü - ​1.34

İngiltere gün geçtikçe üstüne koyarak yoluna devam ediyor. Gareth Southgate bu maçta rakibine çok iyi çalışmıştır. Danimarka üretken bir ekip. Bu maçta en az 2 gol bekliyorum. Taraf olarak İngilizlere yakınım.

Ludogorets-S.Soligorsk​ | 1 ​- 1.30

Ludogorets açısından kağıt üzerinde kolay bir maç olarak gözükse de rakip Soligorsk çok moralli. Bulgaristan temsilcisi daha yüksek profil bir takım. Biraz zorlanırlar ancak 90 dakika sonunda galibiyete uzanırlar.

El Entag-Pyramids​ | Gol Var​

El Entag, Mısır Ligi’nin son sırasında yer alıyor. En büyük sıkıntıları kalelerini gole kapamakta. Pyramids ise son 4 maçında da berabere kaldı. Ev sahibinin son 7 maçı KG Var bitti. Seri bozulmaz, KG Var mantıklı.

Al Mokawloon-Al Ahli | 2​

Al Mokawloon, eksik maçlarına rağmen 2. sırada bulunan Al Ahli’yi konuk edecek. Deplasman ekibinin 7 maç eksiği bulunuyor. Benim düşüncem Al Ahli zorlanmaz.