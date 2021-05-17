59. Türkiye Kupası sahibini buluyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963’ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Kupada geçen sezon İstanbul’da oynanan finalde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş 15 kez final oynadı, 9 kez kupayı kazandı

Beşiktaş, daha önce 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası’nda 9 kez şampiyon oldu.

Siyah-beyazlı takım, 9 sezon aradan sonra finalde mücadele edeceği kupada 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

Antalyaspor ise ikinci kez kupada final oynayacak. Akdeniz ekibi, 1999-2000’deki finalde Galatasaray ’a yenilmişti.

Rekorlar Galatasaray’da

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray’ın elinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

15 ayrı takım kazandı

Türkiye Kupası’nı, 58 yıllık geçmişinde şimdiye dek 15 ayrı takım müzesine götürdü.

Kupada şimdiye dek Galatasaray 18, Beşiktaş 9, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

23 ayrı takım final oynadı

Türkiye Kupası’nın 58 yıllık geçmişinde daha önce 23 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 15’i en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.

Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir (2 kez) Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor, Aytemiz Alanyaspor.

Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Kayserispor ve Atiker Konyaspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.

En çok final kaybeden takım Fenerbahçe

Fenerbahçe, 17 kez final oynayıp, bunlardan sadece 6’sında kupayı alırken, en fazla final kaybeden takım oldu.

Trabzonspor da 15 kez final oynadığı organizasyonda 9 kez kupayı müzesine götürdü.

Türkiye Kupası’nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp, 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp, sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.

Finalistler ve kupa sayıları

Türkiye Kupası’nın 58 yıllık geçmişinde finale yükselen takımlar ve kazandıkları kupa sayıları şöyle:

Takımlar Final Kupa

Galatasaray 23 18

Beşiktaş 15 9

Trabzonspor 15 9

Fenerbahçe 17 6

Altay 7 2

MKE Ankaragücü 5 2

Gençlerbirliği 5 2

Göztepe 3 2

Kocaelispor 2 2

Bursaspor 6 1

Eskişehirspor 4 1

Akhisarspor 2 1

Sakaryaspor 1 1

Kayserispor 1 1

Atiker Konyaspor 1 1

Medipol Başakşehir 2 -

Adana Demirspor 1 -

Boluspor 1 -

Mersin İdmanyurdu 1 -

Samsunspor 1 -

Antalyaspor 1 -

Kayseri Erciyesspor 1 -

Aytemiz Alanyaspor 1 -

- Türkiye Kupası finalleri

Türkiye Kupası’nı şimdiye dek kazanan takımlar, sezonlara göre finallerdeki rakipleri ve maç sonuçları şöyle:

Sezon Kazanan Finalist 1. Maç 2. Maç

1962-63 Galatasaray Fenerbahçe 2 - 1 2 - 1

1963-64 Galatasaray Altay 0 - 0 3 - 0 Hükmen

1964-65 Galatasaray Fenerbahçe 0 - 0 1 - 0

1965-66 Galatasaray Beşiktaş 1 - 0

1966-67 Altay Göztepe 2 - 2 Kurayla

1967-68 Fenerbahçe Altay 2 - 0 0 - 1

1968-69 Göztepe Galatasaray 1 - 0 1 - 1 Uzatmada

1969-70 Göztepe Eskişehirspor 1 - 2 3 - 1

1970-71 Eskişehirspor Bursaspor 0 - 1 2 - 0

1971-72 Ankaragücü Altay 0 - 0 3 - 0

1972-73 Galatasaray Ankaragücü 3 - 1 1 - 1

1973-74 Fenerbahçe Bursaspor 0 - 1 3 - 0

1974-75 Beşiktaş Trabzonspor 0 - 1 2 - 0

1975-76 Galatasaray Trabzonspor 0 - 1 1 - 0 5-4 (Penaltılar)

1976-77 Trabzonspor Beşiktaş 1 - 0 0 - 0

1977-78 Trabzonspor A.Demirspor 3 - 0 0 - 0

1978-79 Fenerbahçe Altay 1 - 2 2 - 0

1979-80 Altay Galatasaray 1 - 0 1 - 1

1980-81 Ankaragücü Boluspor 2 - 1 0 - 0

1981-82 Galatasaray Ankaragücü 3 - 0 1 - 2

1982-83 Fenerbahçe Mersin İ.Y. 2 - 1 2 - 0

1983-84 Trabzonspor Beşiktaş 2 - 0 Uzatmada

1984-85 Galatasaray Trabzonspor 2 - 1 0 - 0

1985-86 Bursaspor Altay 2 - 0

1986-87 Gençlerbirliği Eskişehirspor 5 - 0 1 - 2

1987-88 Sakaryaspor Samsunspor 2 - 0 1 - 1

1988-89 Beşiktaş Fenerbahçe 1 - 0 2 - 1

1989-90 Beşiktaş Trabzonspor 2 - 0

1990-91 Galatasaray Ankaragücü 3 - 1 Uzatmada

1991-92 Trabzonspor Bursaspor 0 - 3 5 - 1

1992-93 Galatasaray Beşiktaş 1 - 0 2 - 2

1993-94 Beşiktaş Galatasaray 0 - 0 3 - 2

1994-95 Trabzonspor Galatasaray 3 - 2 1 - 0

1995-96 Galatasaray Fenerbahçe 1 - 0 1 - 1 Uzatmada

1996-97 Kocaelispor Trabzonspor 1 - 1 1 - 0

1997-98 Beşiktaş Galatasaray 1 - 1 1 - 1 5-3 (Penaltılar)

1998-99 Galatasaray Beşiktaş 0 - 0 2 - 0

1999-00 Galatasaray Antalyaspor 5 -3 Uzatmada

2000-01 Gençlerbirliği Fenerbahçe 2 - 2 6-3 (Penaltılar)

2001-02 Kocaelispor Beşiktaş 4 - 0

2002-03 Trabzonspor Gençlerbirliği 3 - 1

2003-04 Trabzonspor Gençlerbirliği 4 - 0

2004-05 Galatasaray Fenerbahçe 5 - 1

2005-06 Beşiktaş Fenerbahçe 3 - 2 Uzatmada

2006-07 Beşiktaş K.Erciyesspor 1 - 0 Uzatmada

2007-08 Kayserispor Gençlerbirliği 0 - 0 11-10 (Penaltılar)

2008-09 Beşiktaş Fenerbahçe 4 - 2

2009-10 Trabzonspor Fenerbahçe 3 - 1

2010-11 Beşiktaş İBB Spor 2 - 2 4-3 (Penaltılar)

2011-12 Fenerbahçe Bursaspor 4 - 0

2012-13 Fenerbahçe Trabzonspor 1 - 0

2013-14 Galatasaray Eskişehirspor 1 - 0

2014-15 Galatasaray Bursaspor 3 - 2

2015-16 Galatasaray Fenerbahçe 1 - 0

2016-17 Atiker Konyaspor Medipol Başakşehir 0 - 0 4-1 (Penaltılar)

2017-18 Akhisarspor Fenerbahçe 3 - 2

2018-19 Galatasaray Akhisarspor 3 - 1

2019-20 Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor 2 - 0

AA