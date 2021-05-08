Safkan Arap atları için Triple Crown'ın ilk ayağını oluşturan 59'uncu TBMM Koşusu, 75'inci Yıl Ankara Hipodromu'nda yapıldı. Ankara yarış sezonunun ilk grup 1 mücadelesi, 4+ yaşlı 13 safkan Arap atının katılımıyla 1600 metre mesafede çim pistte koşuldu. Sultansuyu Tarım İşletmeleri tarafından yetiştirilen ve Mustafa Arıcı'nın sahibi olduğu "Hızlı Ahmet", jokeyi Barış Kurdu idaresinde bu önemli sınavdan zaferle ayrıldı. Başol Özgür'ün antrene ettiği al at, yarış hayatının yedinci grup koşu galibiyetine ulaşırken, jokeyi Barış Kurdu ise kariyerinin ilk TBMM Koşusu galibiyetine imza atmış oldu.

Arap atları için Triple Crown'ın (Üçlü Taç) ilk ayağını kazanan 4 yaşındaki safkan, 25 Temmuz'daki Niğbolu Koşusu ve 19 Eylül'deki Veliefendi Koşusu'nu da kazanırsa Triple Crown yapmış olacak ve sahibine ekstra 1 milyon 680 bin TL ikramiye kazandıracak.

Geçen yılın TBMM Koşusu galibi "Karamustafa" bu kez tabelanın ikinci basamağında yer alırken, "Oğuzboylu" üçüncü, "Cevher" dördüncü, "Şenhan" ise beşinci oldu. Yarışı kazanan "Hızlı Ahmet" için bitiriş derecesi 1.44.44 olarak kayıtlara geçerken, koşudaki farklar da 3,5 boy - 1,5 boy - 3 boy - 5 boy şeklinde sonuçlandı.