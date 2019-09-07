573. maçına çıkıyor

Milliler, 96 yıllık tarihinde yaptığı 572 müsabakada 217 galibiyet aldı, 222 kez yenildi. Daha önce üç kez Andorra’ya rakip olacak teknik direktör Şenol Güneş’in öğrencileri, rakibiyle oynadığı maçları 2-0 ve 5-0 kazandı. Ayrıca Milliler, son 6 yıldaki en farklı galibiyetini de Andorra karşısında elde etti. Kayseri’de 6 Eylül 2013’te 5-0 kazanılan karşılaşmada Umut Bulut hat-trick yaparken, diğer goller Arda ve Burak’tan geldi.