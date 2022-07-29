Yeni güreş sahasında düzenlenen 57. Geleneksel Süleyman Şahin Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne 35 başpehlivan olmak üzeri toplam 250 güreşçi katıldı. Çan Belediye Başkan V. Harun Arslan tarafından 57 bin TL ile başlatılan 2023 Güreş Ağalığı yarışını 120 bin TL ile yeniden Nazmi Çakır aldı.

Finalde rakibi Süleyman Başar’ı yenen Serkan Serttürk 57. Geleneksel Süleyman Şahin yağlı pehlivan güreşlerinin Başpehlivanı oldu. Üçüncülüğü ise Cengizhan Şimşek ve Serhat Gökmen paylaştı. Güreşlere Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çan Belediye Başkan V. Harun Arslan, siyasi parti temsilcileri, STK Başkan ve yöneticileri, güreş ağaları katıldı.

İHA