56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Salcano sponsorluğunda koşulan 212.6 kilometrelik Beyşehir-Alanya etabını Quick Step takımından İngiliz sporcu Mark Cavendısh 5 saat 10 dakika 34 saniye ile kazandı. Toplu halde yapılan müthiş finişte klasını bir kez daha ortaya koyan Cavendish böylece Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’ndaki 9’uncu zaferine imza attı. Cavendish böylelikle yarınki Alanya-Kemer etabında Turkuaz Mayo’yu giymeye hak kazandı.

KARDAN-KIŞTAN ÇIKILDI YAZ YAŞANIYOR

Geçtiğimiz cuma-cumartesi günleri Kapadokya ve Nevşehir çevresinde yaşanan yoğun kar yağışı ve kış şartlarından sonra bisikletçiler yeni bir mevsimle tanışmak üzere saat 09.33’te Beyşehir Eşrefoğlu Camii önünden verilen startla 169 bisikletçi Tur’un en uzun etabı olan Beyşehir-Alanya etabına başladı. Zorlu üçüncü etapta gözler Genel Ferdi Klasmanda Turkuaz Mayo’nun sahibi olan Quick Step takımından Mark Cavendish’te idi. Dünyanın en ünlü sprinteri ilerlemiş yaşına rağmen bisikletin üzerinde dans etmeye devam ediyor.

DAĞLARIN KRALI VİTALİ BUTS

Salcano Sakarya takımından Vitaly Buts Dağların Kralı klasmanında elde ettiği Turkish Airlines sponsorluğundaki Kırmızı Mayo’yu, Beyşehir-Alanya etabından giydikten sonra avantajını korudu ve yarınki Salcano sponsorluğunda koşulacak Alanya-Kemer etabında da giymeye hak kazandı.

EN SERİ KAÇIŞ GRUBU

Etabın başlamasından hemen sonra Pelotondan (Ana Grup) beş bisikletçi kaçarak ön grubu oluşturdu. B&B Hotels takımından Pierre Roland, Burgos takımından Isaac Canton, Caja Rural takımından Carmelo Urbano, Delko takımından Mathias Le Turnıer ve Spor-Toto takımından Gabriel Reguro gittikçe artan bir tempo ile pedal bastı.

SALCANO SPRİNT PRİMİNİ BRAVO ALDI

Etabın 41’inci kilometresinde Salcano sponsorluğundaki Sprint kapısını Euskaltel-Euskadı takımından Garikoıtz Bravo geçti ve 5 puanın sahibi oldu. İkinciliği B&B Hotels takımından Pierre Rolland, üçüncülüğü de Delko takımından Mathias Le Turnier elde etti.

TURKISH AIRLINES TIRMANIŞ PRİMİNİ VENCHIARUTTI ALDI

Etabın 70.9’uncu kilometresinde Turkish Airlınes sponsorluğunda gerçekleşen tırmanış primini Androni takımından Nicola Venchiarutti kazandı ve 150 Euro’nun sahibi oldu. İki kapıyı da geçememesine rağmen Salcano Sakarya takımından Vitaly Buts daha önce topladığı 9 puanla kırmızı mayoyu korumaya muvaffak oldu.

ELCHIN ASADOV VE FERİTCAN ŞAMLI ŞANSLIK YAŞADI

Etaba başlarken atak yapan Salcano Sakarya’dan Elchİn Asadoc ve Spor-Toto takımından Feritcan Şamlı uzun süre kaçış grubuna yetişmek için tempo yaptı ama, çok efor sarf ettiklerinden daha sonraki kilometrelerde geride kaldı.

AKSEKİ İNİLİRKEN FARK 5 DAKİKA İDİ, SONRA ERİDİ

Cevizli kavşağı geçilip, Akseki rampası inilirken öndeki kaçış grubu farkı 5 dakika olarak korumaya devam etti, ancak Pelotonun da hızını arttırması dikkat çekti. Manavgat kavşağı dönüldükten sonra etabın çehresi değişecekti. Nitekim düzlüğe çıkılınca yarış daha da heyecanlı bir konuma dönüştü ve fark iyice kapanarak 1 dakika sevilerine indi saniyeye kadar indi.

YARIŞ HIZLANDI, FİNİŞE TOPLU BİR GİRİŞ BEKLENİYOR

Finişe 20 kilometre kala artık yavaş Peloton hızlandı. Ortalama 40 kilometrenin üstüne çıktığı gözlendi. Şimdi gözler finişe çevrildi. Öndeki grupla Peloton arasındaki zaman farkı 40 saniye olarak ölçüldü. Ve yine Alanya’da gözleri kamaştıran, kolay kolay unutulmayacak bir finiş gerçekleşti. Güneş, deniz ve doğa güzellikleri ile yarışçılar baş başa kalıp yorgunluklarını üzerlerinden bir nebze olsun attılar ve yarınki yeni etap heyecanı için masajlarını olmak üzere odalarına çekildiler.

DÖRDÜNCÜ ETAP ALANYA-KEMER

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun yarın Salcano sponsorluğunda Alanya-Kemer etabı koşulacak. Genellikle düz parkurda cereyan edecek etabın uzunluğu 184.4 kilometre.