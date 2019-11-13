56 yıldır takımının başında!

Ordu 1. Amatör Küme’de mücadele eden Esnafspor’un 56 yıllık antrenörü 81 yaşındaki Aziz Tokat, ilk günkü heyecanla gençlere futbolun inceliklerini öğretiyor.

13 Kasım 2019, Çarşamba 06:01
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56 yıldır takımının başında!

Kent esnafı tarafından 1963 yılında kurulan Esnafspor’da 24 yaşından bu yana antrenörlük yapan Aziz Tokat, 81 yaşında olmasına rağmen futboldan kopmadı. Şimdiye kadar Esnafspor’da çeşitli başarılara imza atan B lisanslı antrenör Tokat, Süper Lig başta olmak üzere 1. Lig ve diğer profesyonel liglerde mücadele eden takımlarda oynayan çok sayıda futbolcu ve kalecinin yetişmesinde önemli rol üstlendi. Tokat, “Yaşım şu anda 81 ama kendimi çok genç hissediyorum. Bu durumu da spor yapmaya bağlıyorum. Gücüm yettiği kadar burada olmaya devam edeceğim” dedi.

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