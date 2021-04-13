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56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Beyşehir-Alanya etabı başladı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (TUR 2021) üçüncü günündeki 212,6 kilometrelik Beyşehir-Alanya etabı start aldı.

13 Nisan 2021, Salı 10:44 Son Güncelleme:
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56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Beyşehir-Alanya etabı başladı

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki tarihi Eşrefoğlu Camisi önünden başlayan Beyşehir-Alanya etabının startını, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır verdi.

TUR 2021’in üçüncü gününde bisikletçiler, Eşrefoğlu Camisi önünden başlayıp Alanya’da bitecek 212,6 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun üçüncü etabına 25 takımdan 176 bisikletçi katıldı.

AA

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