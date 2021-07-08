Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor'un kuruluşunun 55'inci yıl dönümünü, futbolcular ve teknik heyet yeni sezon hazırlıklarını yaptığı Erzurum kampında pasta keserek kutlandı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum kampında devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı beyazlılar, kulübün kuruluşunun 55'inci yıl dönümünü pasta keserek kutladı. Pastayı Hakan Özmert futbolcularla kesip, kulübün 55'inci yaşını kutladı.

2 Temmuz 1966 tarihinde kurulan kulübün yıl dönümü etkinliklerini, Antalya'nın plaka numarasının '07' olması nedeniyle 7 Temmuz'da gerçekleştiren yüzlerce taraftar da Boğaçayı Köprüsü'nde meşale yakıp, marşlar söyledi. Etkinlikte havai fişek gösterileriyle Antalyaspor'un 55'inci yaşı kutlandı.

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