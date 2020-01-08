52 Orduspor, 4 futbolcu ile sözleşme imzaladı

Şükrü Bodur’un kulüp başkanlığına gelmesinin ardından Yeni Orduspor olan ismini değiştiren ve yeni bir oluşuma giden 52 Orduspor, devre arasında 4 transfer gerçekleştirdi. 52 Orduspor, Ağrı 1970 Spor’dan Murat Kara ve Kubilay Serbest, Erbaaspor’dan Gürkan Arslan, Elazığ Belediyespor FK’dan Muhammet Can Öztürk ile sözleşme imzaladı.

52 Orduspor Basın Sözcüsü Olgun Alp, teknik heyetin vermiş olduğu rapor doğrultusunda kadrodaki şişkinliğin giderildiğini ve 34 kişilik kadronun 22 futbolcuya düşürüldüğünü söyledi.

Alp, bu hafta deplasmanda karşılaşacakları 68 Aksaray Belediyespor ile oynayacağımız müsabaka için cuma günü sabah otobüs ile hareket edeceklerini sözlerine ekledi.

İHA