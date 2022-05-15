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51 sporcu, Kepez Drag Pisti'nde kıyasıya yarıştı

Kepez Drag Pisti, Otodrag Yarışları'na ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin farklı illerinden katılan 51 sporcu yarışlarda kıyasıya yarışırken, hava muhalefeti nedeniyle öğleden sonraki yarışlar ileri bir tarihe ertelendi.

15 Mayıs 2022, Pazar 22:45 Son Güncelleme:
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51 sporcu, Kepez Drag Pisti'nde kıyasıya yarıştı

Kepez Belediyesi ile Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen ve 14 Mayıs Cumartesi günü antrenman ve ısınma turlarıyla başlayan Otodrag Yarışları, bugün yerini heyecan dolu yarışlara bıraktı.

Sporcular kıyasıya mücadele ederken, hız tutkunu seyircilerde tribünlerden yarışları merakla izlendi. Öğleden sonraki etap sırasında başlayan aşırı yağış yarışa engel oldu. Hakem heyeti tarafından devam edilemeyeceğine karar verilince, devamı başka bir güne ertelendi. (İHA)

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