50.000 TL ödül havuzlu PUBG Protality Series için final zamanı

Türk PUBG sahnesinin gelişimi adına Supradyn Energy’nin ana sponsor olduğu, AXE ve WD_Black’in destekleriyle katkı sağladığı Supradyn Energy PUBG Protality Series oyuncular için daha fazla rekabet, izleyiciler için daha fazla aksiyon sunuyor.
Supradyn Energy’nin 2019 yılından beri sürdürdüğü Gaming ve Espor projelerinde yeni bir nokta olan Supradyn Energy PUBG Protality Series, rekabetin doğasında var olan fiziksel ve mental dinamikleri ve zorlu koşullarda başarılı olma mottosunu merkeze alıyor.
Axe Türk erkeklerinin etkileyici kokularla daha özgüvenli hissetmesini sağlıyor, ayrıca Türk oyuncuları PUBG Protality Series'de de destekliyor.
WD_Black tarafından yakın zamanda duyurulan PCIe Gen4 teknolojisini sunan WD_BLACK SN850 NVMe SSD de bu proje kapsamında oyuncularla buluşuyor. Maçlar boyunca 7000 MB/sn’ye kadar okuma ve 5300 MB/sn’ye kadar yazma performansı bulunan SN850 NVMe SSD hakkında detaylı bilgiler veriliyor.
Açık eleme ve grup aşamasından finale katılmaya hak kazanan 16 takımın kıyasıya rekabetine sahne olan ilk hafta mücadeleleri, son kozların oynandığı, tüm kartların açıldığı 2. hafta maçları ile son bulacak. 50.000 TL’lik ödül havuzundan büyük payı kimin alacağına son eleme haftasının maçları ışık tutacak.
50.000 TL’lik Ödül Havuzu Dağılımı
Takım 20.000TL
Takım 12.000TL
Takım 6.000TL
Takım 4.000TL
Takım 3.000TL
Takım 2.000TL
Takım 2.000TL
Takım 1.000TL
Final Aşamasında mücadele eden takımlar
836 PIZZA LOCALE
1907 FENERBAHÇE
Blaze Esports
Çamlıca Espor
Çarşı Esports
EX4 Frag
FASTPAY WILDCATS
Karagumruk
Kumiho Gaming
MOD-Z ESPORTS
NOT FAIR
orgless
PayHesap Kütahya Esports
SAV4GE
Unity eSports
Ünalnet Esports
Final aşaması maç günleri
Final Aşaması #2: 04.03.2021 - 05.03.2021 20:00
Büyük final maçları Buğrahan “Wreckage” Şevke, Timur “Timurlengx” Günay ve Mustafa “Fanius” Gültekin'in sunumu ile http://twitch.tv/pubgtvturkiye adresinden canlı olarak takip edilebilecek.