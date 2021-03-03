50.000 TL ödül havuzlu PUBG Protality Series için final zamanı

Türk PUBG sahnesinin gelişimi adına Supradyn Energy’nin ana sponsor olduğu, AXE ve WD_Black’in destekleriyle katkı sağladığı Supradyn Energy PUBG Protality Series oyuncular için daha fazla rekabet, izleyiciler için daha fazla aksiyon sunuyor.

Supradyn Energy’nin 2019 yılından beri sürdürdüğü Gaming ve Espor projelerinde yeni bir nokta olan Supradyn Energy PUBG Protality Series, rekabetin doğasında var olan fiziksel ve mental dinamikleri ve zorlu koşullarda başarılı olma mottosunu merkeze alıyor.

Axe Türk erkeklerinin etkileyici kokularla daha özgüvenli hissetmesini sağlıyor, ayrıca Türk oyuncuları PUBG Protality Series'de de destekliyor.

WD_Black tarafından yakın zamanda duyurulan PCIe Gen4 teknolojisini sunan WD_BLACK SN850 NVMe SSD de bu proje kapsamında oyuncularla buluşuyor. Maçlar boyunca 7000 MB/sn’ye kadar okuma ve 5300 MB/sn’ye kadar yazma performansı bulunan SN850 NVMe SSD hakkında detaylı bilgiler veriliyor.

Açık eleme ve grup aşamasından finale katılmaya hak kazanan 16 takımın kıyasıya rekabetine sahne olan ilk hafta mücadeleleri, son kozların oynandığı, tüm kartların açıldığı 2. hafta maçları ile son bulacak. 50.000 TL’lik ödül havuzundan büyük payı kimin alacağına son eleme haftasının maçları ışık tutacak.

50.000 TL’lik Ödül Havuzu Dağılımı

Takım 20.000TL

Takım 12.000TL

Takım 6.000TL

Takım 4.000TL

Takım 3.000TL

Takım 2.000TL

Takım 2.000TL

Takım 1.000TL

Final Aşamasında mücadele eden takımlar

836 PIZZA LOCALE

1907 FENERBAHÇE

Blaze Esports

Çamlıca Espor

Çarşı Esports

EX4 Frag

FASTPAY WILDCATS

Karagumruk

Kumiho Gaming

MOD-Z ESPORTS

NOT FAIR

orgless

PayHesap Kütahya Esports

SAV4GE

Unity eSports

Ünalnet Esports

Final aşaması maç günleri

Final Aşaması #2: 04.03.2021 - 05.03.2021 20:00

Büyük final maçları Buğrahan “Wreckage” Şevke, Timur “Timurlengx” Günay ve Mustafa “Fanius” Gültekin'in sunumu ile http://twitch.tv/pubgtvturkiye adresinden canlı olarak takip edilebilecek.