Burak Aksak tarafından kaleme alınıp Selçuk Aydemir tarafından yönetileceği konuşulan Netflix'in yeni Türk dizisi '50 Metrekare'nin oyuncu kadrosu belli oldu. BKM Film tarafından hazırlanacak '50 Metrekare'nin başrollerini Aybüke Pusat ve Engin Öztürk'ün paylaşacağı öğrenildi.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 'Survivor' yarışmasında iki kez mücadele eden Hasan Yalnızoğlu, Netflix üzerinden seyircilerle buluşacak '50 Metrekare'nin oyuncu kadrosunda yer alacak.

45 yaşındaki Hasan Yalnızoğlu, daha önce de 'Son Osmanlı Yandım Ali' ve 'Halka' gibi birçok film ve dizide rol almıştı.

Komedi türündeki dizide Hasan Yalnızoğlu, 'Leke' karakterini canlandıracak.

Kadroda yer alan diğer oyuncular ise Cengiz Bozkurt ve Özgür Emre Yıldırım.

Ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmayan '50 Metrekare' dizisinin çekimlerine önümüzdeki hafta itibarıyla başlanacağı iddia edildi.