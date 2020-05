50 bin TL ödüllü PUBG DUO Turnuvası’na geri sayım başladı

Oyun hazır sistemlerden profesyonel oyuncu ekipmanlarına kadar sunduğu yüksek nitelikli teknolojilerin yanı sıra sektörün gelişmesi için düzenlediği aktivitelerle de adından söz ettiren İncehesap.com’dan oyun meraklılarının heyecanla beklediği haber geldi. 50 bin TL’lik ödül havuzuyla dikkat çeken ve 20 Mayıs 2020 tarihinde start alacak olan PUBG DUO Turnuvası için ilk hafta kayıtları 12 Mayıs’ta başlıyor. Başvuru sürecinin bir hafta boyunca devam edeceği ve her hafta yenileneceği turnuvaya www.incehesap.com/pubg-turnuvasi/ sayfasından kayıt yaptırmak mümkün.

İncehesap.com’un kapsamlı organizasyonu ve AMD, AOC, ASUS, Corsair, GamePower, JamesDonkey, SteelSeries, T-Force, XFX, ZOTAC ve ZYXEL’den oluşan global markaların sponsorluğuyla gerçekleşecek olan turnuvada, dünyanın önde gelen oyuncularından oluşan toplam 384 takım mücadele edecek. İki kişilik takımların yarışacağı PUBG DUO Turnuvası, Haziran ayının ortasında görkemli bir finalle son bulacak.

Birbirinden değerli ödüller oyuncuları bekliyor!

Yaklaşık bir ay boyunca oyun dünyasının nabzının atacağı PUBG DUO’da toplam 50 bin TL’yi bulan nakit ödüllerinin yanı sıra birbirinden değerli oyun ekipmanları da yarışma sonunda kazananların olacak. Ayrıca İncehesap.com, katılımcılardan 9’uncu ve 36’ncı sırada yer alan takımlara 200 TL değerindeki İncehesap Hediye Çeki’ni armağan edecek. Kazanan oyuncuları bekleyen ödüller arasında ise XFX AMD Radeon RX 5700XT THICC III Ekran Kartı, ASUS TUF3 5600 XT Ekran Kartı, AOC C27G1 Monitör, AMD 3600X İşlemci, James Donkey Monitör, Corsair 16GB RGB Ram, GamePower ve SteelSeries Setleri bulunuyor.

Adım adım İncehesap PUBG DUO…

Takımların bilgisayar üzerinden Steam aracılığı ile katılacağı turnuvada mücadele etmeye hak kazananlar, belirlenen sıralamaya göre yarışacaklar. İlk üç hafta boyunca her hafta grup maçları yapılacak ve ön elemeler gerçekleşecek. Büyük finale kadar her hafta finalden sonra yeniden kayıt dönemi açılacak ve oyuncuların kaydolması sağlanacak. Finale kalan takımlar ise dördüncü haftada büyük ödül için rakiplerinin karşısına çıkacak. Haftada 128 takımın mücadele edeceği turnuvada katılımcılar Erangel, Sanhok, Miramar haritalarında rakiplerini alt etmeye çalışacaklar. Güneşli harita seçeneği ile rekabet edecek takımlar A – B ve C – D grupları olarak mücadele ettikten sonra haftanın sonunda galibiyet alarak finale yükselecekler. Katılımcılar istedikleri platform üzerinden kendi maçlarını “İncehesap PUBG DUO Turnuvası” başlığı ile canlı yayına açabilecekler.

Heyecanlı final canlı yayında

İncehesap PUBG DUO Turnuvası’nın 14 Haziran tarihinde düzenlenecek olan final mücadelesi ise YouTuber Yavuz Selim’in sunumuyla İncehesap Twitch ve Nimo TV hesapları üzerinden canlı yayınla izleyicilerle buluşacak. Grup maçları ise Youtuber Doch'un katılımı ile Nimo TV’de gösterilecek. Böylece oyuncuları desteklemek isteyenler ve oyun meraklıları yayının bir parçası olarak final heyecanına an be an ortak olabilecek.

Kayıt detaylarına özel sayfalar

Turnuvaya katılmak ya da mücadeleleri izlemek isteyenler daha fazla bilgi için İncehesap.com’un turnuvaya özel hazırladığı www.incehesap.com/pubg-turnuvasi/ sayfasını ve incehesap_com sosyal medya hesaplarını takip edebilecek. Turnuva için ilk kayıt dönemi 12 Mayıs’ta başlarken, ikinci hafta 23 Mayıs, üçüncü hafta ise 2 Haziran’da başlayacak. Bu heyecanlı turnuvanın bir parçası olmak isteyen takımların kontenjan dolmadan Kayıt Formu sayfasından kaydolmaları gerekiyor.