Antalya'nın Serik ilçesinde Polonya Golf Federasyonu tarafından düzenlenen '5 Star International Cup Golf Turnuvası' başladı.

Belek Turizm merkezindeki bir tesiste gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye ve Polonya milli takımları erkeklerde U21, U18 ve U15 kategorilerinde, kadınlarda U18 ve U15 yaş kategorisinde mücedele etti. Milli takım başantrenörü Erol Şimşek'in önderliğinde mücadele edecek Türkiye milli takımı kadrosunda Zeynep Süalp, Almina Erdoğan, Deniz Sapmaz, Sude Bay, İrem Demir, Deniz Kaya, İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli yer aldı.

Turnuva hakkında bilgi veren Şimşek, "Polonya Golf Federasyonu tarafından organize edilen turnuvada oynayan sporculara dünya sıralama puanları verilecek. Yaklaşık 1 ay önce Polonya Golf Federasyonu ile bir toplantı yaptık. Bizi turnuvaya davet ettiler. Biz de milli takım olarak 6 kız, 2 erkek sporcu ile katıldık. İlk defa milli takımda oynayan oyuncularımız var. Bu genç sporcularımız ne kadar erken tecrübe kazanırsa o kadar iyi. Çünkü 2022'deki Avrupa şampiyonasında 16 yaş kategorisinde bu sporcuları oynatmayı düşünüyoruz. Sezona bu yüzden erken başladık" diye konuştu.

Polonya Golf Milli Takımı Başantrenörü Alvin Brasseaux ise “Polonya'da kış uzun sürdüğü için golf oynayamayacağız. Bu nedenle Türkiye'yi tercih ettik. Antalya'da bulunduğumuz için çok memnunuz. Tesisler ve ilgi çok güzel. Ayrıca golfçüler Türk golfçülerle mücadele edip tecrübe kazanacaklar" diye konuştu. Turnuva 9 Aralık'ta sona erecek.

DHA