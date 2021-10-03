Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında düzenlenecek Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası’na 26 ülkeden 82 sporcu, 1. Masterlar Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası’na ise 4 ülkeden 6 sporcu katılacak.

Sporcular, dalışlarda, sabit ağırlık (CWT), paletsiz sabit ağırlık (CNF), çift paletli sabit ağırlık (CWT-BF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) olmak üzere 4 disiplinde mücadele edecek.

Şampiyonaların açılış töreni, yarın yapılacak.

Rusya’dan Alexey Molchanov, Slovenya’dan Alenka Artnik, İtalya’dan Alessia Zecchini gibi dünya rekortmenlerinin de yer alacağı Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası’nda Türk milli takımı sporcuları da yarışacak.

Milli takım kadrosunda Şahika Ercümen, Yaren Türk, Fatma Uruk, Birgül Erken, Rüstem Derin, Görkem Gedik ve Serkan Toprak bulunuyor.

TSSF Başkanı Şahin Özen gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 dünya rekorunun kırıldığı Dünya Kupası’nın ardından Dünya Şampiyonası ve ilk kez düzenlenecek Masterlar Dünya Şampiyonası’nı gerçekleştireceklerini söyledi.

Serbest dalışta dünyanın en prestijli organizasyonuna bir kez daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Özen, "Dünya Kupası’nda milli sporcularımız, 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyaya imza attı. Bu başarıları umuyorum ki, Dünya Şampiyonası’nda taçlanır. Tüm çabaları için onları kutluyor, milli takım antrenörümüz Cenk Devrim Ulusoy’a ve sporcularımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA