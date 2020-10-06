5 saat 8 dakika süren mücadelede kazanan Diego Schwartzman

Fransa Açık Tenis Turnuvası’nda (Roland Garros) tek erkeklerin 12 numaralı seribaşı Diego Schwartzman, 5 saat 8 dakika süren mücadelede 3 numaralı seribaşı Dominic Thiem'i 3-2 mağlup etti.

06 Ekim 2020, Salı 22:24 Son Güncelleme:
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5 saat 8 dakika süren mücadelede kazanan Diego Schwartzman

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Fransa Açık Tenis Turnuvası’nın tek erkekler çeyrek finalinde, bu sene ABD Açık’ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Avusturyalı Dominic Thiem ile 12 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman karşılaştı.

Schwartzman, 5 saat 8 dakika süren mücadeleyi 7-6, 5-7, 6-7, 7-6 ve 6-2’lik setlerle 3-2 kazarak kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.

Arjantinli tenisçi, yarı finalde İspanyol Rafael Nadal ile İtalyan Jannik Sinner arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek.

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