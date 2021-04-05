Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 1706 olduğunu belirtilirken, 193 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 39.811.595 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 32.456 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 42.551 olarak açıklandı