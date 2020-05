Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe konularak günlük olarak belirli sayıda oluşturulan biletlerle çekilişine dahil olunabilen MPİ Süper Piyango’da 5 Mayıs 2020 Salı günü çekiliş sonuçları belli oldu. Her akşam düzenlenen çekilişle büyük ödül sahibini buluyor. MPİ'den yapılan son duyuruda ise büyük ödül miktarının değiştiği ve her gün 1 kişiye 500 bin TL, her gün 5 kişiye 10 bin TL ve 2 amorti ödülü dağıtılacağı açıklandı. Biletler sanal bayilerden alınabiliyor.

İŞTE 5 MAYIS SÜPER PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

173444

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

016269 - 161731 - 226986 - 407355 - 739181

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

4 - 5

5 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları saat kaçta belli olacak?

www.misli.com’da 500 bin TL’lik çekilişlerin biletleri her gece 22:30’dan itibaren satışa çıkacak. Çekilişler her akşam saat 22:15’te gerçekleşecek.

İşte Süper Piyango’nun detayları;

- Her gün 1 kişi 500 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak

- 1 kişi 50 bin TL teselli kazanırken, 3 TL’lik amortiler de olacak

- Günün kazananları her gece saat 22:15’te yapılacak olan çekililşe belirlenecek

- Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak

- Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak

- Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak

- Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek

- Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak

Süper Piyango nedir, nasıl oynanır?

Süper Piyango nedir sorusunun yanıtı; Milli Piyango İdaresi tarafından hergün çekilişi yapılan ve hergün bir kişiye 1 milyon TL ikramiye veren, ikinci ikramiye 100 bin TL olan ve 1 amorti kazandıran şans oyununa denir.

Süper Piyango nasıl oynanır sorusunun yanıtı ise; Milli Piyango İdaresi sanal bayi üzerinden bilet alınabiliyor. Bilet bedeli 3 TL olarak belirlenmiştir.