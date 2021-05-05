Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 5 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 229.491 testle birlikte toplam test sayısı 48.459.224'e ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 2.414 hastayla birlikte 26.476 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4.955.594’e çıktı. Can kaybı da 356 artarak 41.883’e yükseldi.

Verilere göre 35.464 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4.589.501’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.2, ağır hasta sayısı da 3.418 oldu.