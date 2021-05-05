5 Mayıs koronavirüs tablosu... Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı araştırılıyor. Türkiye'de son 24 saatte 302.091 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 26.476 kişinin testi pozitif çıktı, 356 kişi hayatını kaybetti. 35.464 kişinin koronavirüs tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4.589.501’e yükseldi. İşte son dakika koronavirüs gelişmeleri.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 5 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 229.491 testle birlikte toplam test sayısı 48.459.224'e ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 2.414 hastayla birlikte 26.476 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4.955.594’e çıktı. Can kaybı da 356 artarak 41.883’e yükseldi.
Verilere göre 35.464 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4.589.501’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.2, ağır hasta sayısı da 3.418 oldu.