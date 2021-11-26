TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ankara Demirspor'la golsüz berabere kalarak yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Uşakspor, yarın sahasında düşme hattındaki Eskişehirspor'la karşılaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Efe Tanrıverdi görev alacak.

Teknik direktör Veli Özdemir, Eskişehirspor maçını 3 puanla bitirip çıkışı sürdüreceklerini söyledi. Özdemir, "Son 5 maçta yenilgi yüzü görmedik. Artık galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Eskişehirspor maçıyla başlayarak bu hedefimize ulaşacağız" dedi. Uşak'ın bu maç öncesi 16 puanı var.