5 Kasım Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte 2.311 koronavirüs vakası tespit edildiğini, 81 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 386.820'e yükseldi, can kaybı ise 10.639 oldu
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 2.311 olduğunu belirten Bakan Koca, 81 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 14.700.951 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 386.820 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 10.639 olduğu kaydedildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın.