Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 2.311 olduğunu belirten Bakan Koca, 81 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 14.700.951 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 386.820 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 10.639 olduğu kaydedildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın.



