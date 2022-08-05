Konya Olimpik Veledromu’nda düzenlenen pist bisikleti yarışması bugün başladı. Kadınlar Elit Scratch 10 kilometre ve Erkekler Elit Scratch 15 kilometre Yarışı'nda sporcular ter döktü.

Kadınlarda Kazakistanlı sporcu Rinata Sultanova 1’inci, Maleyzalı sporcu Nur Aisyah Mohamad Zubir 2’nci, Özbekistanlı sporcu Sofiya Karimova ise 3’üncü oldu. Erkeklerde ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Almansoori 1’inci, İranlı sporcu Behnam Ariyan 2’nci, Kazakistanlı sporcu Alisher Zhumakan ise 3’üncü oldu.

DHA