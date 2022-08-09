Konya'nın ev sahipliği yaptığı İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'nin ilk kürsü başarısı pazar günkü para yüzücülerin 7 madalya zaferiyle başlamıştı. Oyunların 5. gününde de zafer serimize atletizm ve masa tenisi branşında madalya desteği geldi. Türkiye dünü toplamda

8 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere 15 madalyayla kapattı. Atletizmin programının açılış gününde Ay-Yıldızlı atletler büyük bir şova imza attı. Türkiye bu branşta 5 altın, 2 gümüşle toplam 7 madalya elde etti.

Tek kürsüde iki şampiyon

Sırıkla atlama kadınlarda Buse Arıkazan ve Demet Parlak, tıpkı Bakü’de olduğu gibi altın madalyayı paylaştılar. Her iki Milli atlet de 4.00 metrelik derecesiyle altın madalyaya uzanırken, Malezyalı Noor Sarah Adi üçüncü sırayı aldı. Palembang 2013'te de şampiyon olan Buse Arıkazan, bu sonuçla İslami Dayanışma Oyunları'nda üst üste üç altın madalya elde eden ilk atlet oldu.

Alperen'den rekorluk altın

Gülle atma erkeklerde Alperen Karahan, 20.46’lık derecesiyle şampiyon olurken, Osman Can Özdeveci’ye ait 19.83’lük Oyunlar rekorunu kırdı. Kadınlar gülle atmada ise Emel Dereli 17.25 ile altın madalya, Kolombiya’daki Dünya U20 Şampiyonası’ndan önceki gün dönen Pınar Akyol ise 16.87 ile gümüş elde etti. Günün son yarışı olan kadınlar 10,000 metrede ise Yasemin Can, Bakü’deki şampiyonluk unvanını korumayı başardı. Yasemin, son 4 bin metresini tek başına koştuğu yarışta finiş çizgisini 32:34.33’lük dereceyle geçti ve adını bir kez daha İslami Dayanışma Oyunları’nda şampiyonluğa yazdırdı. Çekiç atmada Kıvılcım Kaya-Salman 65.68 ile gümüş madalya aldı.

Para yüzmede madalya sayısı 13'e çıktı

Para yüzücülerin ilk günkü (3 altın, 2 gümüş, 2 bronz) 7 madalyalık serisi dünkü yarışlarda da devam etti. Süper üçlü; Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Emine Avcu yine kürsünün 3 basamağındaydı. Bu kez S4-5 kategorisi 200m serbest stilde havuza giren Millilerden Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk gümüş, Emine Avcu bronz elde etti. Erkekler S4-5 200m serbestte de Koral Berkin Kutlu altın, Hamit Demir gümüş madalya elde etti. S5-10 200m karışıkta Şevval Beren Mutlu gümüş kazandı. Para yüzücüler böylece toplam madalya sayısını (2 altın, 3 gümüş, 1 bronz) 13'e çıkardı.

Masa tenisinde Özge Yılmaz zirvede

Masa tenisinde tek kadınlar finalinde Özge Yılmaz, İran'dan Neda Shahshavari'yi 4-2 yenerek altın madalyanın sahibi olurken Sibel Altınkaya da üçüncülük kürsüsünde yer aldı.