Ay-Yıldızlı sporcular, İslam Oyunları'na damga vurmaya devam ediyor. Dün 19, toplamda ise 79 altın madalya alan Türkiye, hem altın madalya hem de toplam madalya bazında rekor kırdı. 15 gümüş ve 6 bronz da dahil edildiğinde totalde 79 altın, 74 gümüş ve 56 bronz elde eden Türkiye, 209 madalya ulaştı. Atletizmde Ecem Dönmez, Deniz Ertan, Merve Tuncel ve Beril Böcekler'den oluşan yüzme kadınlar 4x200m serbest stil bayrak takımı, 8:20.60’lık derecesiyle şampiyon oldu. Yüzmede 200m serbest stil finalinde Baturalp Ünlü 1:49.62 le altın, Batuhan Filiz ise 1:50.45 ile bronz madalya kazandı. 200m kurbağalama finalinde Berkay Ömer Öğretir 2:11.92 ile altın, Demirkan Demir de 2:12.01'in ardından gümüşü kaptı. 200m bireysel karışık finalinde Sanberk Yiğit Oktar 2:01.87'lik derecesiyle gümüş, Berke Saka ise 2:02.35 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

100m sırtüstünde Ekaterina Avramova 1:01.47' ile altın, Sudem Denizli ise 1:02.61 ile gümüş madalya kazandı. 100m kelebek finalinde temsil eden Ümit Can Güreş, 53.45'lik derecesiyle gümüş alırken, 50m kelebek finalinde Aleyna Özkan, 27.42'lik derecesiyle bronz madalya kazandı. Son olarak da 1500m serbest stil Mert Kılavuz 15:31.12'lik derecesiyle altın, Yiğit Aslan ise 15:54.33 ile gümüş madalyayı kaptı. Halterde kadınlar 81kg'da Dilara Narin, koparmada 99kg ile gümüş, 2 oyunlar rekoru kırarak silkmede 130kg ve toplamda 229kg ile 2 altın madalya kazandı. 76kg'daDilaraUçan, 99kg ile altın, silkmede 121kg ile gümüş, toplamda 220kg ile rekor kırarak şampiyon oldu.

71 kg'da mücadele eden Aysel Özkan, koparmada 95kg ile gümüş, 121kg ile toplamda 216kg ile gümüş madalya kazandı. Aerobik Cimnastik Milli Takımı da kürsünün ilk basamağına çıkarken, trio finalinde Ahmet Meriç Turmamış, Can Sarı ve Mehmet Utku Çırak'tan oluşan takımımız 19.050 puanla altın madalya kazandı. Yeliz Güneş, Melisa Sert, Işıl Alaş, Duru Duygu Usta ve Nehir Serap Özdemir, 3 kurdela ve 2 topta 28.250 puanla üçüncü oldu. Karışık çiftlerde Can Derviş ile Nil Deniz Bal 19.250 puanla gümüş, Nihatcan Gül ve Nazlı Özgör ikilisi 19.000 puanla bronz madalyayı aldı. Ayşe Begüm Onbaşı, aerobik cimnastik tek kadınlarda 21.000 puanla altın madalya alırken, Mehmet Utku Çırak, aerobik cimnastik tek erkeklerde 19.200 puanla gümüşte kaldı.

Hentbolda ilk şampiyonluk

Eskrimde ise Martino Minuto eskrim flöre tek erkekler finalinde gümüş, Iryna Schukla, kılıç tek kadınlar finalinde altın madalya kazandı. Para masa tenisinde C4'te iki sporcumuz karşı karşıya gelirken, 3-2'lik sonuçla Nesim Turan altın, Abdullah Öztürk gümüş madalyanın sahibi oldu.C5'te ise Ali Öztürk birinci, Hamza Çalışkan ikinci oldu.C9 tek kadınlar finalinde Neslihan Kavas,C10'da Merve Cansu Demir altın aldı. C10'da ise Ümran Ertiş üçüncü olmayı başardı. Kadın Hentbol Milli Takımımız, finalde Azerbaycan'ı 30-24 yenerek şampiyon oldu ve uluslararası bir organizasyonda ilk defa altın madalya kazandı. Erkekler ise finalde Katar'a çekişmeli bir mücadelenin ardından 26-23 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.