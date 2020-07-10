5 Eylül’de Riot Games Espor Sahnesi kapılarını açıyor

TBF heyecanı için geri sayım başladı. Bu sezon 5 Eylül’de gerçekleştirilecek olan League of Legends Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi 2020 Türkiye Büyük Finali mücadelesi, küresel olarak içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi kapsamında alınan tedbirler nedeniyle, online ve seyircisiz olarak oynanacak. Ancak Riot Games, bu coşkuyu aynı heyecanla sanal ortama da adapte etmek üzere bir dizi sıra dışı görsel hazırlığa şimdiden başladı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “2020’nin gelişiyle birlikte tanıştığımız Covid-19, bizleri de Türkiye Büyük Finali’nin dijital evrene taşınacağı alternatif planlar üzerinde çalışmaya yönlendirdi. 5 Eylül Cumartesi gerçekleşmesini planladığımız Türkiye Büyük Finali’nin, Riot Games Espor Sahnesi’nde seyircisiz olarak hayata geçmesine karar vermiş bulunuyoruz. Oyuncuların ve sunucuların sahnede olacağı etkinliği Türkiye Büyük Finali’ne yakışır bir görsellikle sizlerle buluşturmayı planlıyoruz. Türkiye Büyük Finali bugüne kadar ülkemizde tasarlanmış en farklı deneyimlerden birini sunacak. İlerleyen dönemde bizi çok heyecanlandıran bazı fikir ve tasarımları espor ve League of Legends tutkunlarıyla paylaşacağız.”