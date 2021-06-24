5 Avrupa kulübü Ozan Kabak ile ilgileniyor

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Premier Lig devi Liverpool'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın gelecek sezon hangi takımda yer alacağı merak konusu.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre 21 yaşındaki Schalke'de kalmayacak. Avrupa'nın dört bir yanından talipleri olan yıldız futbolcu ile Crystal Palace, Nice, Bayer Leverkusen, Rennes ve Leicester City ilgileniyor.

Bonservisi Schalke 04'te bulunan Ozan Kabak, Liverpool ile geçtiğimiz sezon Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 13 maçta forma giydi.





İlgili Haberler Fenerbahçe için Kolasinac iddiası



