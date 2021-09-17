Roma, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında sahasında ağırladığı CSKA Sofya'yı 5-1'lik flaş bir skorla geçti. Fakat Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonunda skora rağmen oyundan mennun değildi.

Karşılaşma sonrası Sky Sport'a açıklamalarda bulunan Mourinho, "İyi oynamadık. Güçlü bir ekibiz ve burada gerçek bir takım oluşuyor. Kazandığımızda bir takım olabiliyorsak yenilgide daha fazla takım olmamız gerektiğini konuştuk. Sonuçtan memnunum ama oyunun kalitesini beğenmedim. Topla istediğimiz gibi oynayamadık. Defansif mücadeleleri kaybettik. Kötü oynamadık ama böyle 5-1 gibi bir skorla kazanmayı da hak etmedik" dedi.

Sezona müthiş bir giriş yapan takım kaptanı Lorenzo Pellegrini'nin kendisi dönemindeki gelişimine ilişkin soruyu da cevaplandıran tecrübeli teknik adam, "Hepimiz birlikte gelişiyoruz. Ben de onlarla gelişiyorum. Bu ona sormanız gereken bir şey. O harika özelliklere sahip bir oyuncu. Önümüzdeki birkaç gün içinde de sözleşmesini uzatacak yeni anlaşmaya imza atacak. Bu, taraftarlarla kurduğu ilişkiyi daha da güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.



