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4x100m Mix Bayrak Yüzme Milli Takımı'ndan tarihi başarı

Rusya'nın Kazan kentinde devam eden Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 4x100m Mix Bayrak Milli Takımı tarihinde ilk defa Avrupa 3'üncüsü oldu.

06 Temmuz 2019, Cumartesi 21:25 Son Güncelleme:
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4x100m Mix Bayrak Yüzme Milli Takımı'ndan tarihi başarı

Rusya’nın Kazan kentinde devam eden Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, Mert Ali Satır, Demirkan Demir, Aleyna Özkan ve Gizem Güvenç’ten oluşan 4x100 metre karışık bayrak takımı, 3.52.35’lik derecesiyle bronz madalyaya uzandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bronz madalyanın sahibi olan millilerimiz, Türkiye yüzme tarihinde bir ilki başardı ve Avrupa Gençler Şampiyonası’nda takım olarak bayrakta tarih yazdı." ifadeleri kullanıldı.

Yarışta Rusya, 3.49.13’lük derecesiyle birinciliği, Almanya da 3.52.22’lik zamanıyla ikinciliği elde etti.

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