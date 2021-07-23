48 kiloda Servet Angı, final biletini kaptı

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil müsabakaları başladı. Türkiye’yi grekoromen stil 48 kiloda temsil eden Servet Angı, adını finale yazdırdı. Milli güreşçi, ilk turda Belaruslu Dzmitry Darahi, çeyrek finalde Azerbaycanlı Faraim Mustafayev, yarı finalde de ABD’li Otto Elliot Black’i yenerek finale yükseldi.

Servet, yarın finalde Gürcü luka Javakhadze ile altın madalya mücadelesi verecek. 65 kilo yarı finalinde Gürcü Anri Putkaradze’ye mağlup olan Nihat Kara ise bronz madalya maçına çıkacak.

Berati İnanç (55 kilo) ve Mert Çelik (80 kilo) de bronz madalya müsabakası yapma hakkı elde etmek için repesajda mücadele edecek.