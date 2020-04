45 TL değerindeki Assassin’s Creed 2 ücretsiz oldu!

14 Nisan’dan yani bugünden itibaren ücretsiz olan oyunu yüklemek için Ubisoft uPlay servisini bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor. Buna ek olarak Assassin’s Creed Brotherhood ve Revelations için indirim kodları sunuluyor.

Assassin’s Creed 2 ücretsiz hale geldi!

Normalde 49.99 TL fiyat ile karşımıza çıkan oyuna ücretsiz sahip olmak için buraya tıklayarak mağaza sayfasına ulaşabilirsiniz. ” Get it for free” seçeneğine tıkladıktan sonra karşınıza çıkan adımları takip etmeniz yeterli olacak.

Kasım 2009’da piyasaya sürülen ve PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Windows, Xbox 360 ve macOS gibi oldukça geniş bir platform seçeneğine sahip olan oyunun sistem gereksinimleri şu şekilde;

– İşletim Sistemi: 32 veya 64 bit Windows XP / Vista / 7

– İşlemci: Intel Core 2 Duo 1.8 GHz veya AMD Athlon X2 64 2.4 Ghz

– Bellek: 1.5 GB

– Ekran Kartı: 256 MB DirectX 9.0 destekli

– Boş Alan: 8 GB