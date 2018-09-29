Çorum’da, Ali Sipahi Ralli Kupası’nın 4. ayak 45. Golonya Hitit Rallisi öncesinde ekipler, seyirci özel etabında mücadele verdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca düzenlenen şampiyonanın 4. ayağı olan 45. Golonya Hitit Rallisi, Ankara Otomobil Sporları Kulübünün (ANOK) organizasyonuyla ve Çorum Belediyesinin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Organizasyon kapsamında, yarın yapılacak yarışlar öncesinde ekipler, seyirci özel etabında mücadele etti.

Hürriyet Meydanı’nda başlayan mücadelede özel etapta bir araya gelen pilotlar, TSO Fuar Alanı’ndaki parkura hareket ederek araçlarıyla en iyi zamanlamayı yapmaya çalıştı.

Ankara Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Mesut Sami Bıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ralliye 20 sporcunun katıldığını söyledi.

Bu yıl 45’incisi düzenlenen etkinliğin ana vatanında gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Bıyık, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Çorum’da mükemmel yarış organize etmiştik. Bu yıl yine aynı standartlarda bir yarış organize etmenin heyecanını yaşıyoruz. Bugün seyirci özel etabımızı tamamladık. Yarın da Ahmediye ve Gemeç köyleri arasında toplam 20 kilometrelik parkurumuz var. Pilotlarımız 3 defa geçerek bu parkuru tamamlayacak. Ardından kupa ve madalya törenini gerçekleştireceğiz."

Bıyık, sporcuların ve organizasyon komitesinin, rallinin Çorum ayağından oldukça memnun olduğunun altını çizerek, gelecek yıllarda da etkinliği sürdürmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.