Çorum’da gerçekleştirilen Ali Sipahi Ralli Kupası’nın 4. ayağı 45. Golonya Hitit Rallisi sona erdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca düzenlenen kupanın 4. ayağı olan Hitit Rallisi, Ankara Otomobil Sporları Kulübünün (ANOK) organizasyonu ve Çorum Belediyesinin desteğiyle yapıldı.

Çorum Barajı mevkisindeki Ahmediye ve Gemed etabında yapılan yarışlarda mücadele eden 20 takım, toplam uzunluğu 157 kilometre, özel etabı ise 71 kilometre olan yarışta en iyi dereceyi yapabilmek için mücadele verdi.

Bölgedeki iki etap ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nde şehit düşen Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok adına geçildi.

Yarışlarda genel klasmanda Emrah Ali Başo-Gürkal Cengiz Menderes birinci, İlhan Mutluay-Cumhur Önder ikinci, Yavuzhan Cabbaroğlu-Enez Al üçüncü oldu.

Yarışmanın ardından Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Belediye Başkanı Zeki Gül ile ANOK Başkanı Mesut Sami Bıyık tarafından dereceye giren pilot ve takımlara ödülleri verildi.

Gül, ödül töreninin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hitit Rallisi’nin, Türkiye’nin en eski motor sporları organizasyonu olduğunu söyledi.

Çorum’un 4 yıldır Hitit Rallisi’ne ev sahipliği yaptığını belirten Gül, "Bu yıl rallinin etaplarına 15 Temmuz şehitlerimiz ve hemşehrimiz Erol Olçok ile Abdullah Tayyip Olçok’un adı verilmiştir. Dereceye giren pilotlarımızı tebrik ediyorum. Çorum Belediyesi olarak bu etkinliği, gelecek yıllarda da devam ettirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.