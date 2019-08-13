Sezer AFŞAR / İSTANBUL,(DHA) -

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea arasında oynanacak olan 44'üncü UEFA Süper Kupa'yı kazanacak takım yarın Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma ile belli olacak.

İlk defa 1973 yılında düzenlenen UEFA Süper Kupa'ya bu yıl İstanbul'da bulunan Vodafone Park ev sahipliği yapacak. İstanbul'daki bu final çeşitli yönleriyle ilklere sahne olacak.

İLK DEFA BİR KADIN HAKEM GÖREV ALACAK

UEFA, Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan final mücadelesini Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceğini açıklamıştı. 35 yaşındaki hakem bu atama ile birlikte UEFA'nın erkekler kategorisinde düzenlediği bir final organizasyonunda görev yapacak ilk kadın hakem olarak tarihe geçti. Frappart'ın yardımcılığını vatandaşı Manuela Nicolosi ile İrlanda Cumhuriyeti'nden Michelle O'Neal'ın yapacağı belirtilirken Cüneyt Çakır'ın ise karşılaşmada 4'üncü hakem olarak görev yapacak.

FİNALDE İLK KEZ İKİ İNGİLİZ TAKIMI

44'üncü kez düzenlecek olan UEFA Süper Kupa'da bir ilk daha yaşanacak. Kupa tarihinde ilk kez iki İngiliz takımı finalde karşı karşıya gelecek. Bu maç sonunda kupa 8'inci kez İngiltere'ye gidecek. Liverpool 4'üncü, Chelsea ise 2'nci şampiyonluğunu kazanmak için sahaya çıkacak.

SON YILLARA İSPANYA DAMGASI

Kupaya son yıllarda İspanyol takımları damga vurmuş durumda. 2009-2018 yılları arasında düzenlenen son 10 final mücadelesinde 9 kez İspanyol takımları mutlu sona ulaştı. Sadece 2013 yılında finalde Chelsea'yi mağlup eden Bayern Münih kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. 2014-2018 yılları arasındaki beş final mücadelesinin dört tanesine ise iki İspanyol takımı finalde karşı karşıya gelmişti.

1998 YILINDA FİNAL TEK MAÇA DÖNDÜ

İlk kez 1973 yılında düzenlenen Süper Kupa'da 1998 yılına kadar final mücadeleleri çift maçlı sisteme göre oynanıyordu. İki maç sonunda rakibine üstünlük kuran takımın kupayı müzesine götürdüğü final müsabakasının statüsü, 1998 yılında tek maç şeklinde değişikliğe uğradı. İlk defa tek maç üzerinden oynanan 1998 finalinde ise Chelsea, Real Madrid'i Gus Poyet'in attığı gol ile 1-0 mağlup edip kupayı ilk kez müzesine götürmüştü.

KUPA TARİHİNDE 12 FARKLI ÜLKEDEN ŞAMPİYON ÇIKTI

2019 yılına gelindiğinde kupa tarihinde 12 farklı ülke takımı Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı. İspanyol takımları 15 kez ile kupayı en çok kazanan ülke olarak dikkat çekerken, İtalyan takımları 9, İngiliz takımları ise 7 kez kupayı kazanmayı başardı. Kupayı kazanmayı başaran diğer ülke takımları ise şu şekilde:

Belçika 3, Hollanda 2, Almanya 1, Portekiz 1, Rusya 1, Sovyetler Birliği 1, Romanya 1, İskoçya 1, Türkiye 1

SÜPER KUPA 3 YIL DÜZENLENMEDİ

UEFA Süper Kupa 1973'ten bu yana geçen süreçte çeşitli sebeplerden dolayı üç yıl düzenlenemedi. 1974 yılında Bayern Münih ile Magdeburg arasında oynanması gereken final mücadelesi, siyasi sebeplerden dolayı oynanamadı 1981 yılında ise Liverpool ile Dinamo Tiflis arasında oynanması gereken final mücadelesi, iki takımın maç tarihi üzerinde anlaşamaması sebebiyle oynanamamıştı. 1985 yılında ise Heysel faciasından dolayı Juventus ile Everton karşı karşıya gelememişti.

KUPAYI EN ÇOK KAZANAN TEKNİK DİREKTÖRLER

44'üncü kez düzenlecek UEFA Süper Kupası'nı en çok kazanan teknik direktörler, Josep Guardiola ile Carlo Ancelotti. İki teknik adam da 3'er kez kupayı kazanma başarısı gösterirken Alex Ferguson, Raymond Goethals, Arrigo Sacchi, Louis Van Gaal, Zinedine Zidane, Diego Simeone ise iki kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.