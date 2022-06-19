İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliği ile düzenlediği İstanbul Sprint Triatlonu, 400 sporcuyu Beylikdüzü Gürpınar Sahili’nde bir araya getirdi. 18-74 yaş arası sporcuların kıyasıya mücadele ettiği etkinliğe katılarak tüm triatletleri tebrik eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, gelecek yıl sporcularla birlikte yarışacağını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliği ile düzenlediği İstanbul Sprint Triatlonu’nda 400 sporcu kıyasıya yarıştı. Beylikdüzü Gürpınar Sahili’nde gerçekleşen etkinlikte sporcular; 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etaplarında mücadele etti. 18 – 74 yaş arası triatlon lisansına sahip sporcuların yarıştığı organizasyonda sprint triatlon branşında genel klasman kategorisinde kadınlarda Özge Uzun, erkeklerde ise Burak Pak birincilik ipini göğüsledi. Yarışların ardından gerçekleşen ödül töreninde tüm yaş gruplarındaki genel klasmanda dereceye giren sporculara kupa ve para ödülü verildi.

Çalık: Önümüzdeki yıl birlikte yarışacağız

Etkinlik alanında mücadele eden tüm triatletleri tebrik eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bu etkinlikte bizi yalnız bırakmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten üst düzeyde dayanıklılık isteyen bir sporla ilgileniyorsunuz. Sporcu arkadaşlarımızla sohbet ederken bizleri de sporcu olarak aralarında görmek istediklerini söylediler. Önümüzdeki yıl birlikte yarışacağız. ” ifadelerini kullandı.



