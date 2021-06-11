24 ülkenin boy göstereceği EURO 2020’de ilk düdük Türkiye-İtalya maçında çalacak. Turnuvanın açılış mücadelesinde, koronavirüs pandemisi nedeniyle Roma Olimpiyat Stadı’nın tribünlerinde yaklaşık 23 bin taraftar olması bekleniyor. Belki stat büyük oranda boş kalacak ancak dünya çapında yüz milyonlarca futbolseverin gözü bu mücadelede olacak.

2'ye katlanabilir

EURO 2016’nın açılış maçı olan ve ev sahibi Fransa’nın 2-1 kazandığı Romanya karşılaşmasını televizyonları başında yaklaşık 200 milyon kişi seyretmişti. Bu akşamki dev mücadelede bu rakamın ikiye katlanması ve izleyen sayısının 400 milyonu bulması bekleniyor.







