400 bin TL ödüllü Valorant turnuvasında açık elemeler tamamlandı

Türkiye dahil dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların becerilerini sergileyip, kariyerlerini inşa edebileceği First Strike turnuvası tüm hızıyla devam ediyor. Riot Games’in düzenlediği ilk büyük VALORANT turnuvası için ödül havuzu 400.000 TL olarak belirlenmiş ve bu duyuru tüm oyuncularda büyük heyecan yaratmıştı. Büyük ilgi gören turnuvada, VALORANT First Strike Finalleri'nde mücadele edecek 8 takımı belirlemek için yapılan açık eleme turnuvalarının sonuncusu da tamamlandı. 72 takımın katılımıyla düzenlenen 4. Açık Elemeler 17-22 Kasım tarihleri arasında oynandı. Turnuva, en iyi 16 takım belli olana kadar bo1 formatında ve çift eleme sistemiyle gerçekleşti. 16 takımın belirlenmesiyle çift eleme sistemi devam ederken Bo3 formatına geçiş yapıldı.

First Strike Finalleri’nde mücadele edecek 8 takım

4. Açık Elemeler sonucunda kazananlar grubu galibi 5NOOBS ve kaybedenler grubu galibi HaZe Clan adlarını büyük finale yazdırdı. Böylelikle VALORANT Türkiye Büyük Finalleri’nde mücadele edecek 8 takım belli oldu. Riot Games tarafından düzenlenen ilk büyük VALORANT turnuvası First Strike'ın Türkiye Finalleri 3-6 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Finallerde 5NOOBS, Anatolia Esports, BBL Esports, Futbolist Esports, HaZe Clan, MODZ Esports, Oxygen Esports ve Sangal Esports takımları mücadele edecek.

Finaller ve VALORANT hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için www.PlayVALORANT.com adresini ziyaret edebilirsiniz.