40 milyon McLaren Token Bitci.com’da satışa çıkıyor

Bodrum merkezli blockchain şirketi Bitci Teknoloji ve Formula 1 tarihinin en başarılı takımlarından McLaren Formula 1 iş birliğiyle hayata geçirilen taraftar token projesinde geri sayım sona erdi. Geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmayla, Formula 1 tarihinin ilk blockchain iş birliğini hayata geçiren Bitci Teknoloji ve McLaren Formula 1 Takımı, geliştirilen taraftar token projesinin arz sürecini 16 Ağustos 2021 Pazartesi saat 15:00’te başlatıyor.

0,50 Euro’luk avantajlı ön satış fiyatıyla limitli sayıda yatırımcıya sunulacak 40 milyon adet McLaren Taraftar Token, Bitci.com üzerinden, sadece Bitcicoin aracılığıyla alınabilecek. Token sahibi olmak isteyen yatırımcıların alım işlemi öncesinde cüzdanlarında yeterli miktarda Bitcicoin bulundurması gerekecek. McLaren Token’ın arz sonrası Bitci.com’daki listelenme tarihi ise 12 Eylül 2021 olarak belirlendi.

Söz konusu token projesi, Bitci Teknoloji bünyesindeki Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirilen; Türkiye’nin ilk yerli blockchain platformu Bitci Chain üzerinde çalışıyor. Öte yandan, 3+2 yıl geçerli olacak anlaşma kapsamında, Bitci Teknoloji şirketlerinden Bitci.com’un logosu McLaren Formula 1 Takımı araçlarında ve pilotların kasklarında yer alıyor.



